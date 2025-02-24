Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 18 zanlı tutuklandı

Çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheliyi bu sorgulamalarda yakalayan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 kesici-delici alet, 104 sikke ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Şubat tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 21 bin 451 kişiyi sorguladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.