Karaman'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı öne sürülen İ.A'nın Çatalbadem Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, tarihi eser değeri olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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