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        Karaman'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:32 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:32
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        Karaman'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı öne sürülen İ.A'nın Çatalbadem Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, tarihi eser değeri olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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