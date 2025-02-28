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        AK Parti Karaman İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Karaman İl Başkanlığınca 28 Şubat "postmodern darbe"nin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:33 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:33
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        AK Parti Karaman İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
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        AK Parti Karaman İl Başkanlığınca 28 Şubat "postmodern darbe"nin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapıldı.

        Karaman İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Cemal Keskin, il binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ta milletin iradesine silah çekildiğini belirtti.

        Keskin, 28 Şubat'ın başına ne sıfat getirilse getirilsin düpedüz bir darbe olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekün bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır."

        Programa, AK Parti İl Başkanı Murat Öztürk, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Yusuf Kara ile parti üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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