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        Karaman'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:13 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:45
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        Karaman'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı öne sürülen A.Ç, A.K. ve A.E'nin Elmayurdu köyü ve Güneyyurt beldesindeki evlerine operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, tarihi eser değeri olduğu değerlendirilen objeler, 133 litre kaçak alkol ve 61 deniz canlısı fosili ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. ​​​​​​​

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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