Karaman'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı

Adreslerde yapılan aramada, tarihi eser değeri olduğu değerlendirilen objeler, 133 litre kaçak alkol ve 61 deniz canlısı fosili ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı öne sürülen A.Ç, A.K. ve A.E'nin Elmayurdu köyü ve Güneyyurt beldesindeki evlerine operasyon düzenledi.

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