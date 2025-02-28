Karaman'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı öne sürülen A.Ç, A.K. ve A.E'nin Elmayurdu köyü ve Güneyyurt beldesindeki evlerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, tarihi eser değeri olduğu değerlendirilen objeler, 133 litre kaçak alkol ve 61 deniz canlısı fosili ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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