Karaman'da üniversite öğrencileri ilkokul öğrencilerine atkı ve bere ördü

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Nefise Sultan Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri "Isıtan Eller" projesi kapsamında ilkokul öğrencileri için atkı ve bere ördü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gönüllü öğrenciler, sosyal toplum bilincinin arttırılması amacıyla "Isıtan Eller" projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda atkı ve bere ören gönüllüler, el emeği örgülerini merkeze bağlı Kameni Köyü Boyalıtepe Ömer Dinçer İlkokulu öğrencilerine hediye etti.

İlkokul öğrencileriyle oyunlar oynayan gönüllüler, öğrencilere çeşitli gösterilerde sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz de gönüllü öğrencilere teşekkür ederek, "Gençlerimizin yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendiren bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Bugün burada sadece atkı ve bere dağıtmadık, sevgi ve kardeşlik bağlarını da pekiştirdik. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, bu tür projelerin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.