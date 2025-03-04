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        Karaman'da üniversite öğrencileri ilkokul öğrencilerine atkı ve bere ördü

        Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Nefise Sultan Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri "Isıtan Eller" projesi kapsamında ilkokul öğrencileri için atkı ve bere ördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:57 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:13
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        Karaman'da üniversite öğrencileri ilkokul öğrencilerine atkı ve bere ördü
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        Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Nefise Sultan Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri "Isıtan Eller" projesi kapsamında ilkokul öğrencileri için atkı ve bere ördü.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gönüllü öğrenciler, sosyal toplum bilincinin arttırılması amacıyla "Isıtan Eller" projesini hayata geçirdi.

        Bu kapsamda atkı ve bere ören gönüllüler, el emeği örgülerini merkeze bağlı Kameni Köyü Boyalıtepe Ömer Dinçer İlkokulu öğrencilerine hediye etti.

        İlkokul öğrencileriyle oyunlar oynayan gönüllüler, öğrencilere çeşitli gösterilerde sundu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz de gönüllü öğrencilere teşekkür ederek, "Gençlerimizin yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendiren bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Bugün burada sadece atkı ve bere dağıtmadık, sevgi ve kardeşlik bağlarını da pekiştirdik. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, bu tür projelerin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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