Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da Sertavul Geçidi'nde sis etkili oluyor

        İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde sis etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:14 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da Sertavul Geçidi'nde sis etkili oluyor
        ABONE OL

        İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde sis etkisini gösteriyor.

        Sabah saatlerinde başlayan sis, Karaman ile Mersin arasındaki geçitte etkili oluyor.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Şiddet davası
        Şiddet davası
        Dövme mürekkebi, lenf ve cilt kanseri riskini artırıyor
        Dövme mürekkebi, lenf ve cilt kanseri riskini artırıyor
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Hangi işçi bu yıl beyanname verecek?
        Hangi işçi bu yıl beyanname verecek?
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?

        Benzer Haberler

        Karaman'da üniversite öğrencileri ilkokul öğrencilerine atkı ve bere ördü
        Karaman'da üniversite öğrencileri ilkokul öğrencilerine atkı ve bere ördü
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı
        Karaman'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Karaman'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Karaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
        Karaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
        Karaman'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Karaman'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı
        AK Parti Karaman İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Karaman İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması