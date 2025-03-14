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        Karaman Belediyesinden "şebeke suyu" açıklaması:

        Karaman Belediyesi, kent merkezinde kullanılan şebeke suyunda "petrol hidrokarbonlar" tespit edilmesine ilişkin, belediye tarafından suların kontrol edilmediği iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:12 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:12
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        Karaman Belediyesinden "şebeke suyu" açıklaması:
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        Karaman Belediyesi, kent merkezinde kullanılan şebeke suyunda "petrol hidrokarbonlar" tespit edilmesine ilişkin, belediye tarafından suların kontrol edilmediği iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şebeke suyunun her gün farklı noktalardan alınan numunelerle kontrol edildiği belirtildi.

        Laboratuvar analizleriyle birlikte kimyasal ve fiziksel parametrelerin otomasyon sistemiyle 24 saat boyunca izlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimizde bulunan L2 Tip Halk Sağlığı Laboratuvarı ile Konya L1 Tip Halk Sağlığı Laboratuvarlarında, bahsi geçen petrol hidrokarbonları olarak bilinen Aromatik ve Alifatik Hidrokarbonların tespiti için gerekli testlerin yapılamaması nedeniyle analizlerin Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda çalışılıp, sonucunun gelmesi beklenmiştir. Özellikle bazı çevrelerce iddia edilen belediye tarafından suların kontrol edilmediği söylemi tamamen gerçek dışı olup maksatlıdır. Gerekli analizler düzenli aralıklarla Belediyemiz ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılmaktadır."

        Açıklamada, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kent merkezine su sağlayan barajlarda yaşanan çekilmenin kirliliğin oluşmasında etkili olabileceğine işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

        "İbrala Barajı'nda son yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde azaldı. Baharın gelmesiyle dereden tekrar baraj göletine su gelmeye başlamış olup, dere yatağında sulama amaçlı kullanılan motopompların atıkları, lastik ve metal atıkların gölet tabanında birikiminin analiz sonuçlarını etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Bu durumun tespiti için havzada kapsamlı bir araştırma ve inceleme başlatılmıştır. Bu süreçte barajdan su alımı tedbiren durdurulmuş, su ihtiyacını karşılamak için yer altı kuyularından şehir şebekesine, laboratuvarlarımızda rutin analizler yapılarak su verilmeye başlanmıştır."

        İl Sağlık Müdürlüğünce daha önce yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde kullanılan şebeke suyunda "petrol hidrokarbonlar" tespit edildiği bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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