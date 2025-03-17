Karaman İl Sağlık Müdürlüğünden "Şebeke suyu içilebilir" açıklaması:

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, kent merkezinde kullanılan şebeke suyunun içilebilir olduğunu bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 12 Mart'ta kent merkezinde kullanılan şebeke suyunda "petrol hidrokarbonları" tespit edildiği hatırlatıldı.

Şebeke suyundan alınan son numunelerin analiz sonuçlarına göre, şebeke suyunun "petrol hidrokarbonları"ndan temizlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kent merkezinde kullanılan şebeke suyunun yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilerek Karaman Belediyesine konuyla ilgili derhal tedbir alınması ve iyileştirme çalışmaları yapılması gerektiği bildirilmişti. Buna istinaden İbrala Barajı'ndan şehir şebekesine su verilmesi durdurulmuştu. Karaman İl Sağlık Müdürlüğü olarak her gün şehir şebekesinden alınan numuneler Karaman L2 Tip Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarlarında çalışılmaya devam edilmiştir. Düzenli su analiz çalışmalarında şebeke suyunun petrol hidrokarbonları açısından temizlendiği tespit edilmiştir. 16 Mart itibarıyla halk sağlığı açısından şebeke suyunun herhangi bir risk taşımadığı tespit edilmiş olup vatandaşlarımızın şebeke suyunu içme suyu olarak güvenle kullanmalarında sakınca bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."