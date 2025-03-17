Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 29 bin 992 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, 11 kesici-delici alet, 10 bin 620 cinsel içerikli hap, 197 kaçak cinsel içerikli ürün, 14 litre etil alkol, 52 karton kaçak sigara, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 17 sikke, 6 dedektör ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.