Karaman'da kadını öldüren zanlı başına vurulan sert cisimle yaralandı
Karaman'da eski erkek arkadaşı tarafından av tüfeğiyle evinde vurulan kadın hayatını kaybetti.
Karaman'da eski erkek arkadaşı tarafından av tüfeğiyle evinde vurulan kadın hayatını kaybetti.
İddiaya göre, A.Y. (40), eski kız arkadaşı H.G'nin (34) Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'nde bulunan apartmanın 2. katındaki evine girdi.
Gece yarısı silah sesi duyulması üzerine kadının oğlu M.G. (15) ile aynı evde yaşayan yeğenleri F.G. ve M.A.G. odaya girdi.
H.G'yi yaralı halde gören yakınları, zanlı A.Y'yi başına sert bir cisimle vurarak ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.Y'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili M.G., F.G. ve M.A.G. gözaltına alındı.
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