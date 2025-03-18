Karaman'da kadını öldüren zanlı başına vurulan sert cisimle yaralandı

Olayla ilgili M.G., F.G. ve M.A.G. gözaltına alındı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.Y'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Gece yarısı silah sesi duyulması üzerine kadının oğlu M.G. (15) ile aynı evde yaşayan yeğenleri F.G. ve M.A.G. odaya girdi.

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