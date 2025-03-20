Karaman'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 2 milyon 797 bin 800 boş makaron, 166 kilogram kaçak tütün ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Merkez ve Kazımkarabekir ilçelerinde düzenlenen operasyonda E.U, B.A, A.Y. ve D.Ş. yakalandı.

Karaman'da 2 milyon 797 bin 800 boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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