Karaman'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Karaman'da 2 milyon 797 bin 800 boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman'da 2 milyon 797 bin 800 boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Merkez ve Kazımkarabekir ilçelerinde düzenlenen operasyonda E.U, B.A, A.Y. ve D.Ş. yakalandı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 2 milyon 797 bin 800 boş makaron, 166 kilogram kaçak tütün ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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