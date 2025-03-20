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        Karaman'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Karaman'da 2 milyon 797 bin 800 boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:13 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:13
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        Karaman'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Karaman'da 2 milyon 797 bin 800 boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Merkez ve Kazımkarabekir ilçelerinde düzenlenen operasyonda E.U, B.A, A.Y. ve D.Ş. yakalandı.

        Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 2 milyon 797 bin 800 boş makaron, 166 kilogram kaçak tütün ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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