Karaman'da 3 ilçede eğitime kar engeli

Karaman'ın 3 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile oluşması muhtemel ve buzlanma nedeniyle, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.