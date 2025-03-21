Karaman'da baca yangını söndürüldü
Karaman'da 5 katlı binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaman'da 5 katlı binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 5 katlı binanın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın, hasara neden oldu.
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