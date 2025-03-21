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        Karaman'da down sendromlu öğrencilerden gösteri

        Karaman'da "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:11 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:37
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        Karaman'da down sendromlu öğrencilerden gösteri
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        Karaman'da "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, down sendromlu öğrenciler çeşitli gösteriler sundu, müzik eşliğinde eğlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, özel öğrencilerin gösterdiği özveri ve emeğin takdire şayan olduğunu belirterek, "Özel öğrencilerin sevgiyle şekillenen dünyasına ortak olduk. Onların hayatın her alanında daha fazla yer almasını sağlamak bizlerin en önemli sorumluluklardan. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle, özel öğrencilerin yetişmesi ve toplumsal hayata etkin şekilde katılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Program, el emeği ürünlerden oluşan serginin gezilmesi ve öğrencilere teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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