Karaman'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kayaönü köyündeki iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev sakinlerinden Mustafa Sak'ın (84) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Şerife Sak hastaneye kaldırıldı. Sak'ın cenazesi Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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