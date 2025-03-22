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        Karaman'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:44
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        Karaman'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kayaönü köyündeki iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev sakinlerinden Mustafa Sak'ın (84) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan Şerife Sak hastaneye kaldırıldı. Sak'ın cenazesi Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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