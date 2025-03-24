Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı

Ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 9 bin 440 makaron, 32 litre kaçak içki, 7 tarihi eser niteliğinde obje ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 17 bin 69 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 36 kişi gözaltına alındı.

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