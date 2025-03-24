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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 13:26 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:26
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 17 bin 69 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 36 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 9 bin 440 makaron, 32 litre kaçak içki, 7 tarihi eser niteliğinde obje ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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