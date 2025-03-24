Karaman'da içinde bir kişinin bulunduğu pikap baraj gölüne düştü
Karaman'ın Ermenek ilçesinde içinde bir kişinin olduğu pikap baraj gölüne düştü.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde içinde bir kişinin olduğu pikap baraj gölüne düştü.
Nedim E. (35) idaresindeki plakası öğrenilemeyen bir elektrik dağıtım şirketine ait pikap, Pınarönü köyü yakınlarında Ermenek Barajı gölüne düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi.
Nedim E. ve aracı bulmak için arama çalışması başlatıldı.
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