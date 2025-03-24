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        Karaman'da içinde bir kişinin bulunduğu pikap baraj gölüne düştü

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde içinde bir kişinin olduğu pikap baraj gölüne düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 21:45 Güncelleme: 24.03.2025 - 21:45
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        Karaman'da içinde bir kişinin bulunduğu pikap baraj gölüne düştü
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        Karaman'ın Ermenek ilçesinde içinde bir kişinin olduğu pikap baraj gölüne düştü.

        Nedim E. (35) idaresindeki plakası öğrenilemeyen bir elektrik dağıtım şirketine ait pikap, Pınarönü köyü yakınlarında Ermenek Barajı gölüne düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

        Nedim E. ve aracı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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