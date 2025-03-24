GÜNCELLEME - Karaman'da baraj gölüne düşen pikaptaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde baraj gölüne düşen aracın içindeki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde baraj gölüne düşen aracın içindeki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Nedim E. (35) idaresindeki plakası öğrenilemeyen bir elektrik dağıtım şirketine ait pikap, Pınarönü köyü yakınlarında Ermenek Barajı gölüne düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi.
Nedim E. ve aracı bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Gölden çıkarılan Nedim E'nin cesedi, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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