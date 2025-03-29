Karaman'da çevre temizliği ve fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi

Karaman'da Orman Haftası dolayısıyla çevre temizliği ve fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Dereköy de gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, il protokolü ve öğrenciler yol kenarları ve boş arazilerde çöp topladı.

Ardından, Çiçekli ve beraberindekiler, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Dere köy yakınlarındaki Gödet Barajı etrafında hazırlanan alanda bin fidanı toprakla buluşturdu.

Programa, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.