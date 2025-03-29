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        Karaman Valisi Çiçekli'den Ramazan Bayramı mesajı

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 15:00 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:00
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        Karaman Valisi Çiçekli'den Ramazan Bayramı mesajı
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        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiçekli, mesajında, rahmet ayı olan ramazanı geride bırakarak bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Bayramların kırgınları son bulduran, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel hissedildiği günler olduğunu belirten Çiçekli, şunları kaydetti:

        "Bu anlamlı günlerde birlik ve beraberlik ruhumuzu daha da pekiştirerek, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Sadece bayramlarda değil, hayatımızın her anında bu sevgi, saygı ve dayanışma duygularını yaşatmaya gayret edelim. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Şehit aileleri ve Gazilerin bayramlarını ayrıca kutluyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum."

        Çiçekli, bayramı farklı şehirlerde geçirmeyi planlayıp yola çıkan vatandaşlara da emniyet kemerlerini takmaları, hız sınırlarını aşmamaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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