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        Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Karaman Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 12:53 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:23
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        Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Karaman Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

        Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Aktekke Camisi'nde kılınan bayram namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

        Ardından, Çiçekli, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bayramlaşma programı yapıldı.

        Protokol üyeleri, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dursun Fakih Huzurevi, Çocuk Evleri Sitesi ile şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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