Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi
Karaman Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.
Karaman Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.
Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Aktekke Camisi'nde kılınan bayram namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
Ardından, Çiçekli, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bayramlaşma programı yapıldı.
Protokol üyeleri, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dursun Fakih Huzurevi, Çocuk Evleri Sitesi ile şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etti.
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