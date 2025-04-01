Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da, evde sağlık hizmeti verilmeye devam ediyor

        Karaman'da, Ramazan Bayramı'nda da evde sağlık hizmetleri verilmeye devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da, evde sağlık hizmeti verilmeye devam ediyor
        ABONE OL

        Karaman'da, Ramazan Bayramı'nda da evde sağlık hizmetleri verilmeye devam ediliyor.

        Yaşlı, kronik rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağımlı veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların tıbbi takiplerini evlerinde yapan Evde Sağlık hizmetleri ekipleri, Ramazan Bayramı'nda da görev yaptı.

        Bu kapsamda, Karaman Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, 97 yaşındaki Ayşe Evren'i evinde ziyaret ederek, rutin kontrollerini gerçekleştirdi, tıbbi ihtiyaçlarını karşıladı.

        Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, evde sağlık hizmetlerinin hastaneye ulaşmakta güçlük çeken bireyler için büyük kolaylık sağladığını söyledi.

        Karaman’da bin 500’ün üzerinde evde sağlık hizmeti alan hasta bulunduğunu belirten Yurdakul, "Ekiplerimiz, yıl boyunca hastalarımıza yaklaşık 25 bin ziyaret gerçekleştirmektedir. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve onların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan evde sağlık birimi personelimize de teşekkür ediyorum. Onların fedakarlıkları sayesinde hastalarımıza en iyi şekilde hizmet sunmaya devam ediyoruz."dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!
        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        İki kız kardeşin katillerinin iddianamesi kan dondurdu!
        İki kız kardeşin katillerinin iddianamesi kan dondurdu!
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Bıçaklar çekildi... Alkollü kavga ölümle bitti!
        Bıçaklar çekildi... Alkollü kavga ölümle bitti!
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Çin, Japonya ve Güney Kore ABD'nin tarifelerine karşı birleşti mi?
        Çin, Japonya ve Güney Kore ABD'nin tarifelerine karşı birleşti mi?
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 700'ü geçti
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 700'ü geçti
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı

        Benzer Haberler

        Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Karaman Valisi Çiçekli'den Ramazan Bayramı mesajı
        Karaman Valisi Çiçekli'den Ramazan Bayramı mesajı
        Karaman Süt Üreticileri Birliği, devlet desteğiyle kurduğu süt toplama tesi...
        Karaman Süt Üreticileri Birliği, devlet desteğiyle kurduğu süt toplama tesi...
        Karaman'da çevre temizliği ve fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi
        Karaman'da çevre temizliği ve fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi
        Yeşilay, Karaman'da ilkokul öğrencileri için etkinlik düzenledi
        Yeşilay, Karaman'da ilkokul öğrencileri için etkinlik düzenledi
        Karaman'da baraja uçan aracın sürücüsü toprağa verildi
        Karaman'da baraja uçan aracın sürücüsü toprağa verildi