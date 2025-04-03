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        Karaman'da parktaki şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

        Karaman'da parka bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 22:47 Güncelleme: 03.04.2025 - 22:56
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        Karaman'da parktaki şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
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        Karaman'da parka bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

        İsmet Paşa Caddesi Kuğulu Park'ta şüpheli çanta görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, cadde üzerinde önlem aldı.

        Bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatılan çantadan bir miktar para ve kıyafet çıktı.

        Çalışmanın ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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