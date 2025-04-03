Karaman'da parktaki şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
Karaman'da parka bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.
Karaman'da parka bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.
İsmet Paşa Caddesi Kuğulu Park'ta şüpheli çanta görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, cadde üzerinde önlem aldı.
Bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatılan çantadan bir miktar para ve kıyafet çıktı.
Çalışmanın ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.
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