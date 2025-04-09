Karaman'da Özel Sporcular Türkiye Atletizm Birinciliği müsabakaları yapıldı

Karaman'da Okul Sporları Özel Sporcular Yıldız ve Gençler Türkiye Atletizm Birinciliği müsabakaları düzenlendi.

Kemal Kaynaş Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda 40 ilden 350 özel sporcu, uzun atlama, 100, 200, 400, 800 ve 1500 metre koşu ile gülle atma branşlarında mücadele etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm Teknik Kurul Başkanı Leman Elmas, AA muhabirine, şampiyonayı güzel bir ortamda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sporun iyileştirici gücünü bu turnuvada daha iyi gördüklerini belirten Elmas, "Özel sporcular okul sporlarında ilk deneyim ve tecrübelerini yaşıyorlar. Bu turnuvalar, profesyonelliğe geçiş için bir basamak. Bu tarz etkinliklerin düzenlenmesi özel çocukların spora teşvik edilmesi ve spor yoluyla sosyalleşmeleri, fiziksel ve duygusal yönden gelişim göstermeleri açısından oldukça önemli. Amacımız altyapımızı okul sporlarındaki öğrencilerimizle güçlendirerek olimpiyatlara daha çok sporcuyla katılım sağlamak ve başarılar elde etmek." diye konuştu.

Müsabakaların ardından derece elde eden sporculara, madalya ve başarı belgeleri verildi.