Karaman'da Polis Haftası kutlandı

Etkinlikte, Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve Emniyet Müdürü Mehmet Turhan da fidan dikti.

Ardından, Şehir Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis şehitliği ziyaret edildi, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Ali Haydar Kılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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