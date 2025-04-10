Karaman'da Polis Haftası kutlandı
Karaman'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı.
Karaman'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı.
Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Ali Haydar Kılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Ardından, Şehir Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis şehitliği ziyaret edildi, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Polis Haftası kapsamında, Dereköy yakınlarındaki Gödet Barajı etrafında bin fidan toprakla buluşturuldu.
Etkinlikte, Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve Emniyet Müdürü Mehmet Turhan da fidan dikti.
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