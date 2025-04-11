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        Karaman'da kar etkili oluyor

        Karaman'da kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:56 Güncelleme: 11.04.2025 - 21:05
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        Karaman'da kar etkili oluyor
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        Karaman'da kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Öğleden sonra başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oldu.

        Kar yağışıyla kentte bulunan parklar ve araçların üzeri beyaza büründü.

        Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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