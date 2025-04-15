Karaman Valisi Çiçekli, turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Pekergin ile turizm sektörünün temsilcilerini Valilik makamında kabul etti.

Çiçekli, Karaman'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması adına yürütülen her türlü çalışmayı desteklediklerini belirtti.

Turizmin sadece bir tanıtım aracı olmadığına dikkati çeken Çiçekli, turizm sektörünü kalkınmanın da önemli bir ayağı olarak gördüklerini dile getirdi.

Ziyarette, Karaman'ın kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımı, Turizm potansiyelinin artırılması ve Turizm Haftası çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler değerlendirildi.