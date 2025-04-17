Karaman'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında, muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Çiçekli, Piri Reis Kültür Merkezindeki programda, kendisine iletilen konularla ilgili notlar alarak değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşların beklentilerinin en hızlı ve etkili şekilde karşılanması için muhtarların önemli bir rol üstlendiğini belirten Çiçekli, toplantının sonunda iletilen tüm talep ve sorunların ilgili kurum müdürlükleri tarafından detaylı şekilde incelenmesi ve çözüm sürecinin yakından takip edilmesi talimatını verdi.