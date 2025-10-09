Karaman'da 2. Bilim Şenliği açılış programı düzenlendi

Karaman'da "Keşfetmenin Neşeli Yolculuğu-2" temalı bilim şenliği açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve SEKASAR Vakfı desteğiyle düzenlenen bilim şenliğinde öğrenciler, 38 atölyede farklı alanlardaki projelerini sergileyecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi’'nde düzenlenen açılış töreninde, ülkenin çocuklarını Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yetiştirmeyi ilke edindiklerini söyledi.

Bilim şenliğinin öğrencilere ciddi değer katacağına inandıklarını belirten Çalışkan,"Dünya inanılmayacak derecede hızlı bir değişim içinde ve buna ayak uydurmamız şart. Temel hedefimiz bu bilimsel çalışmaların çocuklarımıza ulaşması ve gelecekte yeni Aziz Sancar'ların yetiştirilmesidir. Ülkemizin de bu alanlarda dünya ülkeleri arasında yer almasını ve diğer ülkelere liderlik etmesini istiyoruz." dedi.

Bir holdingin yönetim kurulu üyesi Mehmet Ertabak ise bilim ve teknolojinin buluşacağı etkinlikle, gençleri bilimsel keşiflere yönlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.