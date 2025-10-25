Karaman'da panelvan devrildi, 7 kişi yaralandı
Karaman'da panelvanın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Karaman'da panelvanın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
İ.K. idaresindeki 38 AGV 803 plakalı panelvan, Cumhuriyet Mahallesi Abdulhamid Han Bulvarı'nda trafik levhasına çarpıp devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki A.P. (36), E.K. (16), Y.P. (9), N.M. (12), İ.N.K. (2) ve İ.C.K. (6) yaralandı.
Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.