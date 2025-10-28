Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Ermenek'teki maden kazasında yaşamını yitiren işçiler mezarı başında anıldı

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde maden ocağındaki su baskını sonucu hayatını kaybeden 18 işçi, facianın 11. yılında mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 18:33 Güncelleme: 28.10.2025 - 18:33
        Ermenek'teki maden kazasında yaşamını yitiren işçiler mezarı başında anıldı
        Karaman'ın Ermenek ilçesinde maden ocağındaki su baskını sonucu hayatını kaybeden 18 işçi, facianın 11. yılında mezarı başında anıldı.

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ermenek Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, Güneyyurt Belde Belediye Başkanı Ahmet Arı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesi ile Aşağı Çağlar köyündeki işçilerin mezarlarını ziyaret etti.

        Burada, Çiçekli ve beraberindekiler mezarlara karanfil bıraktı, madenci yakınlarına başsağlığı diledi.

        Program, dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.

