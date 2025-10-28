Ermenek'teki maden kazasında yaşamını yitiren işçiler mezarı başında anıldı

Program, dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.

Burada, Çiçekli ve beraberindekiler mezarlara karanfil bıraktı, madenci yakınlarına başsağlığı diledi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ermenek Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, Güneyyurt Belde Belediye Başkanı Ahmet Arı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesi ile Aşağı Çağlar köyündeki işçilerin mezarlarını ziyaret etti.

