        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da elma bahçeleri sonbaharın renklerine büründü

        Karaman'da elma bahçelerinde sonbahar renkleri hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:10 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:10
        Karaman'da elma bahçeleri sonbaharın renklerine büründü
        Karaman'da elma bahçelerinde sonbahar renkleri hakim oldu.

        Elma üretiminde ön plana çıkan kentte bulunan elma bahçeleri, sonbaharın gelmesiyle sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü.

        Dronla görüntülenen bahçeler, doğal bir stüdyoyu andırıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

