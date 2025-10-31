Karaman'da elma bahçeleri sonbaharın renklerine büründü
Karaman'da elma bahçelerinde sonbahar renkleri hakim oldu.
Elma üretiminde ön plana çıkan kentte bulunan elma bahçeleri, sonbaharın gelmesiyle sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü.
Dronla görüntülenen bahçeler, doğal bir stüdyoyu andırıyor.
