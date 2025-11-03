Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da kayalıklardan düşen kişi öldü

        Karaman'da kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 15:28 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da kayalıklardan düşen kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karaman'da kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Dağkonak köyü Kızıliçi mevkisine piknik yapmak için giden Mehmet S. (26), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

        İhbarla bölgeye jandarman, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mehmet S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Mehmet S'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Trump Meksika'daki kartellere karşı harekat planlıyor" iddiası
        "Trump Meksika'daki kartellere karşı harekat planlıyor" iddiası
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Karaman'da elma bahçeleri sonbaharın renklerine büründü
        Karaman'da elma bahçeleri sonbaharın renklerine büründü
        Karaman'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Karaman'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Otomobil, şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobil, şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
        Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
        Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
        Ermenek'teki maden kazasında yaşamını yitiren işçiler mezarı başında anıldı
        Ermenek'teki maden kazasında yaşamını yitiren işçiler mezarı başında anıldı
        Karaman Valisi Çiçekli'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Karaman Valisi Çiçekli'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı