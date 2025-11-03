Karaman'da kayalıklardan düşen kişi öldü

Mehmet S'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Merkeze bağlı Dağkonak köyü Kızıliçi mevkisine piknik yapmak için giden Mehmet S. (26), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.