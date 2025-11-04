Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        "Geleneksel Oyunlar Tırı" Karaman'da çocuklarla buluştu

        Karaman'a gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı", çocukları geçmişin oyunlarıyla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 15:57 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:57
        "Geleneksel Oyunlar Tırı" Karaman'da çocuklarla buluştu
        Karaman'a gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı", çocukları geçmişin oyunlarıyla buluşturdu.

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca ata yadigarı geleneksel oyun kültürünün yaşatılması amacıyla hayata geçirilen "Geleneksel Oyunlar Tırı" etkinliğinin 56'ncısı Karaman'da gerçekleştirildi.

        Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

        Burada oluşturulan parkurda yer alan halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi oyunları deneyimleyen çocuklar, doyasıya eğlendi.

        Geleneksel Oyunlar Tırı, yarın Niğde, 6 Kasım'da da Aksaray'da çocuklarla buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

