        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının temeli atıldı

        Karaman'ın merkeze bağlı Bucakkışla köyünde Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası temel atma töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:18 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:18
        Karaman'da Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının temeli atıldı
        Karaman'ın merkeze bağlı Bucakkışla köyünde Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası temel atma töreni yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bucakkışla Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası, 12 bin metrekare alan üzerinde 896 metrekare kapalı alandan oluşacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Jandarma Teşkilatı’nın devletin güvenlik güçleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

        Yeni karakolun hayırlara vesile olmasını dileyen Çiçekli, "1981 yılında faaliyete geçen Bucakkışla Karakolu, 44 yıllık bir geçmişe sahip. Yaklaşık 19 köy ve 4 bin vatandaşımıza hizmet veren karakol, depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılmıştı. Şimdi çok daha modern, güvenli ve çağın gereklerine uygun bir yapıyı inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdür Vekili İbrahim Hakkı Yücel, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve köy muhtarları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

