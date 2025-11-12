Kalp krizi sonrası vefat eden polis memurunun cenazesi Karaman'da defnedildi
Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Uğur Özdamar, memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken mesai çıkışı evine döndüğü sırada kalp krizi geçiren Özdamar, hayatını kaybetti.
Kara yoluyla ilçeye getirilen Özdamar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Törene, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Kaymakam Mücahit Zıvlak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
