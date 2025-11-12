Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Kalp krizi sonrası vefat eden polis memurunun cenazesi Karaman'da defnedildi

        Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Uğur Özdamar, memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 16:14 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:14
        Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken mesai çıkışı evine döndüğü sırada kalp krizi geçiren Özdamar, hayatını kaybetti.

        Kara yoluyla ilçeye getirilen Özdamar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

        Törene, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Kaymakam Mücahit Zıvlak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

