Karaman'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Karaman'da"Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında, ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kurumlar koordinasyonuyla yapılacak yol kontrolleri, mahsur kalan sürücülere destek, alternatif yol güzergahlarının belirlenmesi, kış lastiği denetimleri ve karla mücadele konuları değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçekli, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tüm tedbirleri alındığını, yolların güvenli ve ulaşımın kesintisiz olması için kış boyunca çalışmaların kesintisiz devam edileceğini ifade etti.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan önlemelere ilişkin sunum yapıldı.