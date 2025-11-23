Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da sigara izmaritlerinin oluşturduğu kirliliğe dikkat çekme için etkinlik düzenlendi

        Karaman'da sigara izmaritlerinin doğada oluşturduğu kirliliğe dikkat çekme için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 11:40 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da sigara izmaritlerinin oluşturduğu kirliliğe dikkat çekme için etkinlik düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karaman’da sigara izmaritlerinin doğada oluşturduğu kirliliğe dikkat çekme için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş, üniversite öğrencileri ve gönüllüler, 2 ay boyunca kentin farklı noktalarından 100 bin sigara izmariti topladı.

        Etkinlik kapsamında, pet şişelere doldurulan izmaritler, kent merkezindeki İsmet Paşa Caddesi'nde sergilendi.

        Doç. Dr. Ali Sevilmiş, Karaman'da günde yaklaşık 100 bin sigara izmaritinin yere atıldığını söyledi.

        İzmaritlerinin ciddi bir kirlilik kaynağı olduğunu belirten Sevilmiş, "Öğrencilerim ve gönüllülerle Karaman'da 100 bin sigara izmariti toplamaya karar verdik. Etkinliğe yaklaşık 150 gönüllü katıldı. Ciddi bir kirlilik söz konusu. Sokaklarımız, özellikle parklarımız gerçekten çok kirli. Çocuklarımız izmaritlerin içinde oynuyor. Farkındalık oluşturmak istedik çünkü insanlar sigara izmaritini bir kirlilik unsuru olarak görmüyor, oysa dünyadaki kirliliğin en önemli nedenlerinden biri. Çocuklarımıza tertemiz bir dünya bırakalım. Çünkü bu ülke bizim. Tertemiz bir ülkeye 'merhaba' diyebilmek için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Akademisyen ve gönüllüler 2 ayda 100 bin sigara izmariti topladı Karaman'da...
        Akademisyen ve gönüllüler 2 ayda 100 bin sigara izmariti topladı Karaman'da...
        Kazada LPG tankı yerinden çıkan otomobilde gaz kaçağı paniği
        Kazada LPG tankı yerinden çıkan otomobilde gaz kaçağı paniği
        Öğretmenler Günü anısına fidanlar toprakla buluşturuldu
        Öğretmenler Günü anısına fidanlar toprakla buluşturuldu
        Karaman'da aranan 4 kişi tutuklandı
        Karaman'da aranan 4 kişi tutuklandı
        Devlet desteğiyle kurulan zeytinyağı sıkım tesisi yöre halkını üretime teşv...
        Devlet desteğiyle kurulan zeytinyağı sıkım tesisi yöre halkını üretime teşv...
        Karaman'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Karaman'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü