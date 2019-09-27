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Lise öğrencilerinden örnek davranış

İHA

Karaman'da Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ''Okulum temiz, şehrim temiz'' çevreye duyarlılık projesi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda okullarının bahçesinde mıntıka temizliği yaptı.

Lise öğrencilerinden örnek davranış

Karaman’da Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ''Okulum temiz, şehrim temiz'' çevreye duyarlılık projesi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda okullarının bahçesinde mıntıka temizliği yaptı.
Ellerine aldıkları çöp poşetleriyle okul bahçesinden başlayarak okulun tüm çevresini temizleyen öğrenciler, çevreye olan duyarlılıklarını bir kez daha gösterdi. Liseli öğrenciler daha sonra topladıkları çöpleri belediyenin her mahalleye koyduğu geri dönüşüm kutularına götürülerek ayrıştırarak attı.
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Muhammet Ali Fatih, çevreye duyarlı gençler yetiştirmenin önemine dikkat çekerek etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.

KARAMAN

28 Eylül 2019 Cumartesi

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