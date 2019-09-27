Karaman Belediyesinden 100. Yıl Bulvarında yeşil bant uygulaması

Karaman Belediyesinin 100. Yıl Bulvarında projelendirdiği otopark ve yeşil alan çalışmasına başlandı.

Bu proje ile birlikte adliyeye gelen vatandaşların otopark ihtiyacı karşılanacak ve cadde güzel bir görünüme kavuşacak. Şehrin alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Karaman Belediyesi, şehir merkezindeki trafik ve otopark sorunlarının çözülmesine de ciddi katkı sağlayan projeler üretiyor. Cadde ve bulvarlardaki trafiği rahatlatıcı çalışmaların yanı sıra mahalle aralarında boş ve atıl duran arsaların otopark alanı olarak düzenlenmesinin ardından şimdi de 100. Yıl Bulvarında yeşil alan ve otopark düzenlemesi yapılıyor. Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, yeni adliye binası ile sanayi köprülü kavşağı güzergahı arasında kalan kısma yeşil bant uygulaması yapılacak. Gerçekleştirilen çalışma sonunda 100. Yıl Bulvarının sanayi kısmında güzel bir görüntü ortaya çıkacağını belirten Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Adliyenin hizmete girmesiyle oluşan otopark ihtiyacına da cevap vererek trafiği rahatlatacağını söyledi.

KARAMAN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:13

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