Karaman’da kavşak düzenlemesi

Karaman Belediyesinin trafik akışını rahatlatmak adına cadde ve kavşaklarda gerçekleştirdiği düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Trafiğin yoğun olduğu yerlerden birisi olan belediye kavşağında yapmış olduğumuz iyileştirme çalışmasıyla, kırmızı ışıkta oluşan sıkışıklığın önüne geçerek trafiği bir nebze rahatlatmayı umuyoruz. Şehir genelinde yol ve kavşakların standartlarının yükseltilmesi adına yürütülen çalışmalarımız devam edecek. Attığımız her adım, yaptığımız her hizmet, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve daha modern bir Karaman içindir” dedi.

KARAMAN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:35

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