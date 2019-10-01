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KMÜ’ye yeni bir uygulama ve araştırma merkezi daha kuruldu

İHA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

KMÜ’ye yeni bir uygulama ve araştırma merkezi daha kuruldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yeni kurulan merkezin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Daha önce üniversitemiz bünyesinde Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ismiyle faaliyet gösteren merkezimiz Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak faaliyetlerini devam ettirecek. Farklı akademik disiplinlere mensup akademisyenlerin yürüttüğü kadın ve aile konulu çalışmalar için ortak bir zemin oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara kadın ve aile araştırmaları konusunda danışmanlık yapmak Merkezimizin faaliyet alanları arasında yer alıyor. Yeni kurulan merkezimizin gerek üniversitemiz gerekse ülkemiz açısından önemli bir alanda hizmet verecek olması sevindirici bir gelişme. Merkezimizin amaçları doğrultusunda yapacağı çalışmalarda başarılı olmasını, kadın ve aile konusunda güzel projelere imza atmasını temenni ediyorum” dedi.

KARAMAN

01 Ekim 2019 Salı

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