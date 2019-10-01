Karaman’dan Kültürel Yansımalar El Sanatları Sergisi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karaman’dan Kültürel Yansımalar El Sanatları Sergisi açıldı

İHA

Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Danışanları tarafından hazırlanan Karaman'dan Kültürel Yansımalar El Sanatları Sergisi'nin açılışına katıldı.

Karaman’dan Kültürel Yansımalar El Sanatları Sergisi açıldı

Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Danışanları tarafından hazırlanan Karaman’dan Kültürel Yansımalar El Sanatları Sergisi’nin açılışına katıldı.
Devlet Hastanesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen açılışa, Vali Fahri Meral’in yanı sıra AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ile hastane personeli ve kursiyerler katıldı.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Danışanlara İş ve Uğraş Terapisi yöntemiyle yaptırılan, Karaman’ın tarihi kültürel ve yöresel özelliklerine yönelik ünlü şahsiyetlerden, Karaman mutfağına ve el sanatlarına kadar birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergiyi gezerek bir süre incelemelerde bulunan Vali Meral, emeği geçen danışanlara teşekkür ederek sergi hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Serginin üç gün boyunca gezilebileceği öğrenildi.

KARAMAN

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:15
  • GÜNEŞ 06:35
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:39
  • YATSI 19:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KMÜ’ye yeni bir uygulama ve araştırma merkezi daha kuruldu
YEREL HABERLER KMÜ’ye yeni bir uygulama ve araştırma merkezi daha ...
Karaman’da kavşak düzenlemesi
YEREL HABERLER Karaman’da kavşak düzenlemesi
Karaman Belediyesinden sıcak asfalt çalışması
YEREL HABERLER Karaman Belediyesinden sıcak asfalt çalışması
Zeytin çekirdekleri Mehmet Emin dedenin elinde tespih ve kolye oluyor
YEREL HABERLER Zeytin çekirdekleri Mehmet Emin dedenin elinde tespih ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X