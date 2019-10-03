Karaman’da polis aracıyla elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Karaman’da meydana gelen trafik kazasında polis aracıyla çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kirişçi Mahallesi Şamkapı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Mohamed E’nin kullandığı elektrikli bisiklet, polis aracı ile sokak girişinde çarpıştı. Kazada ekip arabasının altına giren elektrikli bisikletin sürücüsü Mohamed E. yaralandı. Yaralı şahıs çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAMAN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:41

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AKŞAM 18:36

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