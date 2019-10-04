Karaman Belediye Ba\u015fkan\u0131 Sava\u015f Kalayc\u0131, Karaman i\u00e7in geceg\u00fcnd\u00fcz \u00e7al\u0131\u015fmaya devam edeceklerini s\u00f6yledi. Karaman Belediyesi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na h\u0131z kesmeden devam ediyor. Fen \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 ekipler bir yandan asfalt \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fcrken bir yandan da kald\u0131r\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. \u015eehrin farkl\u0131 b\u00f6lgelerinde altyap\u0131s\u0131 tamamlanm\u0131\u015f ve ihtiya\u00e7 duyulan cadde ve sokaklar\u0131 k\u0131\u015f mevsimi gelmeden tamamlamak isteyen ekipler, son olarak \u015eehit Muhammed Yal\u00e7\u0131n Bulvar\u0131\u2019n\u0131n eksik kalan k\u0131s\u0131mlar\u0131nda kald\u0131r\u0131m ve s\u0131cak asfalt \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131, \u015eehit Fethi Seki Bulvar\u0131 ile kesi\u015fen noktada ise kav\u015fak \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131. Yeni yerle\u015fim alanlar\u0131nda ya\u015fayan vatanda\u015flar\u0131n rahat bir ula\u015f\u0131ma kavu\u015fmalar\u0131 i\u00e7in haz\u0131r hale getirilen K\u0131z\u0131lay Caddesi\u2019nde de kald\u0131r\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 aral\u0131ks\u0131z s\u00fcr\u00fcyor. B\u00f6lgede planl\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fctt\u00fcklerini s\u00f6yleyen Belediye Ba\u015fkan\u0131 Sava\u015f Kalayc\u0131, \u201c\u015eehrin bu b\u00f6lgesinde olu\u015fan yeni yerle\u015fim alanlar\u0131yla birlikte buradaki altyap\u0131 ve \u00fcstyap\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na a\u011f\u0131rl\u0131k verdik. \u015eehit Muhammed Yal\u00e7\u0131n Bulvar\u0131 ve K\u0131z\u0131lay Caddesinde ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fimiz ayd\u0131nlatma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan asfalt ve kald\u0131r\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ba\u015flad\u0131. Ekiplerimiz \u015eehit Muhammed Yal\u00e7\u0131n Bulvar\u0131\u2019n\u0131n eksik kalan k\u0131s\u0131mlar\u0131nda s\u0131cak asfalt \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131, K\u0131z\u0131lay Caddesinde de kald\u0131r\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde devam ediyor. Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z planlama \u00e7er\u00e7evesinde k\u0131\u015f mevsimine girmeden yapabildi\u011fimiz kadar yol ve kald\u0131r\u0131m sermeyi hedefliyoruz. Karaman i\u00e7in geceg\u00fcnd\u00fcz \u00e7al\u0131\u015fmaya devam edece\u011fiz\u201d diye konu\u015ftu.