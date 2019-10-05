'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Karaman'da girdiği otomobilin motor kısmında triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Ön sağ ayağı kırılan kedi, tedavisi yapılmak üzere belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

Olay, Karaman Tren Garında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yasin Sılay, otomobili ile bir yolcusunu tren garına bıraktı. Daha sonra park halindeki otomobilinin yanına gelerek çalıştıran Sılay, kedi sesi duyması üzerine aracı durdurarak motor bölümünü kontrol etti. Yavru kedinin girdiği motor kısmında sıkıştığını fark eden sürücü hemen itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarabilmek için otomobilin tekerleğini söktü. Kedi, ön ayağının triger kayışına sıkışması nedeniyle çıkarılamayınca olay yerine motor ustası çağrıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı kedi itfaiye ekibi tarafından tedavisi yapılmak üzere Karaman Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Otomobil sürücüsü Yasin Sılay, bir yolcusunu tren garına bıraktıktan sonra aracını çalıştırdığını söyledi. Aracın motor bölümünden kedi sesi gelmesi üzerine aracını hemen durdurduğunu ifade eden Sılay, “Aracın motor kısmını kontrol ettiğim sırada yavru kedinin sıkıştığını gördüm. Hemen itfaiyeyi aradım, ardından motor ustası geldi. Yapılan çalışmanın ardından kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Çok üzgünüm. İnşallah kedi sağlığına kavuşur” dedi.

KARAMAN 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:33

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.