Karaman’da “Amatör spor haftası” etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karaman’da “Amatör spor haftası” etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Amatör Spor Haftası" Karaman'da gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda son buldu. Amatör Spor Haftası etkinliklerinin bu yıl 0713 Ekim tarihleri arasında yapılacağını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinliklerimize bu yıl kortej yürüyüşümüz ile başladık. Amatör Spor Haftası kutlamalarımızdaki amacımız, çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, sporu sevdirmek, gençlerimizi kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmektir. Bu amaca ulaşmak için il müdürlüğü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 9 farklı branşta spor etkinliklerimiz olacak. Tüm halkımızı etkinliklerimize davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
Yürüyüşe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, daire müdürleri ile ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri ve sporcular katıldı.
Amatör Spor Haftası etkinleri 10 Ekim Perşembe günü KMÜ Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu’nda düzenlenecek panel ve yılın enleri ödül töreni ile sona erecek.

KARAMAN

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:30
  • YATSI 19:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seyyar satıcı cezadan kurtulmak için `kimliğim yok´ dedi
YEREL HABERLER Seyyar satıcı cezadan kurtulmak için `kimliğim yok´ ...
Işık ihlali kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Işık ihlali kazası: 7 yaralı
Baraj kıyısında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Baraj kıyısında erkek cesedi bulundu
Barajda erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Barajda erkek cesedi bulundu
Mühürlenen iş yerinin çatısına çıktı
YEREL HABERLER Mühürlenen iş yerinin çatısına çıktı
Triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
YEREL HABERLER Triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X