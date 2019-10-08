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KMÜ Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

İHA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) uygulama ve araştırma merkezlerine bir yenisi daha eklenerek Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

KMÜ Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) uygulama ve araştırma merkezlerine bir yenisi daha eklenerek Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla faaliyete geçen yeni uygulama ve araştırma merkezi ile toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılırken merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti verilecek.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin hem KMÜ hem Karaman hem de ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Merkezimiz diş hekimi ve uzman diş hekimi yetiştirilmesi süreçlerinde önemli bir rol üstlenecek. Merkez bünyesinde çağdaş diş hekimliği ve yönetim ilkeleri doğrultusunda günümüz ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz" dedi.
Rektör Akgül ayrıca yeni kurulan uygulama ve araştırma merkezinin, başta Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi olmak üzere üniversitenin ilgili akademik birimleriyle uyumlu bir şekilde hizmet üretilmesini sağlayacak şekilde faaliyet göstereceğini belirterek, “Bu sayede üniversitemizin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitime devam eden öğrencilerin teorik eğitimlerini uygulamalarla desteklemeyi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

KARAMAN

08 Ekim 2019 Salı

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