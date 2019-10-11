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Ayrancı Belediye Başkanı Büyükkarcı: “Kalkınmada öncelikli bölge olmak istiyoruz”

İHA

Karaman'ın Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, belediye olarak ilçeye yaptıkları hizmetleri düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi.

Ayrancı Belediye Başkanı Büyükkarcı: “Kalkınmada öncelikli bölge olmak istiyoruz”

Karaman’ın Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, belediye olarak ilçeye yaptıkları hizmetleri düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi.
Hakim Ali İmran Altın Parkı’ndaki toplantıya Başkan Büyükkarcı’nın yanı sıra MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar’da katıldı.
Belediye başkanlığı görevlerinin 3. dönemine yakışır nitelikte büyük projelerle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Büyükkarcı, hizmet dolu iki dönemi geride bıraktığını söyledi. Büyükkarcı, "Belediye başkanlığı görevine başladığım 2009 yılından itibaren iki dönemde; ilçemizin su, kanalizasyon ve alt yapı gibi eksikliklerini giderdik. Ardından merkez ve bahçe yollarında yol asfaltlama, kaldırım, kilitli taş ve refüj çalışmaları yaptık. Aynı zamanda yeni mezarlık, mescit yapımı, ana caddelerde sinyalizasyon ve belediye araç parkının yenilenmesi üzerine yoğunlaşarak çalışmalarımızı tamamladık. Metruk binaların yıkımı, vatandaşlarımızın katılımıyla kültürel geziler, aktif spor alanları oluşturmanın yanı sıra her yıl düzenli olarak binlerce kişinin katıldığı Hıdırellez Şenliği’ni gerçekleştirdik. Kısacası yoğun tempo çalıştığımız iki dönemi bu ve benzeri hizmetlerle tamamladık’’ diye söyledi.
Başlatılan ve ihale aşamasında olan projelere dair bilgiler veren Büyükkarcı, "Atıksu arıtma tesisimiz yakın zamanda hizmet vermeye başlayacaktır. Şuan için inşaatın yüzde 70’i tamamlanmıştır. 1 ay gibi bir süre içinde hizmet vermeye başlayacak olan atık su arıtma tesisimizde atık su yüzde 96 oranında temizlenecektir. Öte yandan 50 daire 14 işyerinden oluşan, ilçemizin konut ve işyeri sıkıntısını bir nebze azaltacak olan Ötüken Yaşam Konutları konut projemizin yüzde 65 i tamamlandı. Bu yıl içerisinde hak sahipleri yeni konutlarına oturabilecekler ve bu tabi ki konut ihtiyacının bir kısmı idi. İkinci etap da Ötüken konutları 2 olarak 90 dairelik bir projeyi de hayata geçireceğiz. Ayrıca mevcut belediye hizmet binamız ekonomik ömrünü tamamlamış ve artık gelişen ihtiyaçlarımıza cevap verememektedir. Bu nedenle modern ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir hizmet binası yapımı için proje hazırlanmış ve ihalesi de önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Bununla birlikte Ekim ayının 15 inde ihalesini yapacağımız satış ve teşhir binamızda yöresel ürünlerimizi satarak ilçe ekonomisinin canlanmasını hedeflemekteyiz. Burada gerek online satış gerekse de yerinde satış hizmeti vereceğiz. 425 kw üretim kapasiteli bir ges tesisi kurulması yönünde proje çalışmalarımızı tamamladık. İlgili kurumlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından kendi ihtiyacımıza yönelik elektrik üretimine başlayacağız. Daha öncesinde yenilenebilir enerji modeli ile aydınlatmasını, sıcak asfalt ile kaplamasını ve kilitli parke ile kaldırımlarını tamamladığımız 2 km lik Musa Avsever caddemizde bir dizi çalışma daha gerçekleştireceğiz. Yürüyüş yolları ve yeşil alanlar ile birlikte çocuk parkları da yaparak insanımızın huzur bulacağı, yürürken oksijen depolayabileceği bir cadde haline dönüşümünü tamamlayacağız. Bu projemizin finansman ihtiyacını hibe yolu ile çözdük ve en kısa sürede yapım işine başlayacağız. Atatürk caddemizin üzerinde bulunan elektrik direkleri ve tellerinin kaldırılarak yer altına alınması noktasında girişimlerimizi tamamladık. İnşallah 2020 yılında bu hizmeti de tamamlayacağız. Sodes projeleri kapsamında bir proje üreterek Mevlana Kalkınma Ajansına sunduk. Bu proje ile dezavantajlı insanlarımıza özellikle kadınlarımıza istihdam yaratmayı planlamaktayız. Kalkınmada öncelikli bölge olarak Karaman’dan daha üst derece de olmak istiyoruz çünkü yatırımcının bizim gibi ilçelere yatırım getirmesi için bunu elzem görüyoruz’’ sözlerine yer verdi.
Toplantının ardından Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, inşaatı devam eden yatırımları basın mensuplarına gezdirdi.

KARAMAN

11 Ekim 2019 Cuma

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