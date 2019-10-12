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Başkan Kalaycı: “Hizmetlerimizin karşılığında dua almak bize güç veriyor”

İHA

Başkan Kalaycı: “Hizmetlerimizin karşılığında dua almak bize güç veriyor”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şehrin farklı bölgelerinde yürütülen çalışmaları inceledi.
Sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Kalaycı, “Yaptığımız hizmetlerin karşılığında dua almak bize güç veriyor” dedi.
Karaman Belediyesi tarafından şehrin farklı bölgelerinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Siyahser ve Alişahane Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yağışlar başlamadan önce ihtiyaç duyulan bölgelerdeki asfalt, kaldırım ve yağmursuyu hattı çalışmalarını tamamlamak istediklerini belirtti.
Altı ay gibi kısa bir süre içerisinde mahallelerdeki birçok eksikliklerin giderildiğini ifade eden Kalaycı, birçok noktada oluşturulan geçici otopark alanlarının da vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırdığını söyledi.
Başkan Kalaycı, “Bazı bölgelerde bu zamana kadar asfalt, kaldırım ve yağmursuyu hattı gibi önemli çalışmalar yapılmamış. Bu eksiklikleri tespit ederek yaptığımız planlama çerçevesinde özellikle kış mevsimi gelmeden tamamlamak işitiyoruz. Bu arada 100’ün üzerindeki farklı bölgede geçici otopark alanları oluşturduk. Şehrin çeşitli yerlerinde tehlike arz eden ve yıkılmaya yüz tutmuş metruk binaları yıkarak hem kötü amaçlı kullanılmasını engelliyor hem de bu arsalar üzerinde düzenleme yaparak otopark alanına dönüştürüyoruz” dedi.
Siyahser ve AlişahaneMahalleleri’ndeki inceleme gezisinde Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’yı karşısında gören vatandaşlar da yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. "Yaptığımız hizmetlerin karşılığında dua almak bize güç veriyor” diyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Gittiğimiz her yerde bizleri karşılayan ve belediye binasında ziyarete gelen tüm hemşerilerimizin ‘Allah sizden razı olsun' demesi ve çalışmalarımızın takdir görmesi tüm yorgunluğumuzu alıyor. Bizim tek amacımız var o da bu aziz milletimize kaliteli ve nitelikli hizmetler sunmak. Halkımızla birlikte el ele vererek Karamanımızı daha ileriye seviyeye ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

KARAMAN

12 Ekim 2019 Cumartesi

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